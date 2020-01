Calciomercato Lazio, si può chiudere per Jallow: i dettagli

Lamin Jallow, attaccante della Salernitana, potrebbe arrivare nella Lazio

Lamin Jallow, attaccante della Salernitana, potrebbe arrivare in biancoceleste rappresentando una valida alternativa low-cost. Quest’affare, inoltre, permetterebbe al club granata di incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato; il gambiano, infatti, è stato pagato 800mila euro lo scorso anno. Come riportato dalla consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, l’operazione tra il club campano la Lazio per prelevare il classe ’95 potrebbe chiudersi nei prossimi giorni.