Calciomercato Lazio, Italia ed Europa: tutti i nomi che piacciono a Sarri. La società pensa al futuro e punta sul mercato estivo

Come riporta il Corriere dello Sport la Lazio penserebbe già al futuro e punterebbe sul mercato estivo, il tecnico Sarri che non ha mai nascosto di puntare a costruire una squadra ricca di italiani ha ben chiaro i nomi dei giocatori che vorrebbe per il suo gioco.

Oltre ai nomi di Retegui e Zapelli, l’allenatore apprezzerebbe molto anche i profili di Parisi, di Tommaso Baldanzi, Jacopo Fazzini e per l’attacco Bonazzoli e Gabbiadini della Samp. Spunta anche un nome dall’estero che piacerebbe a Sarri: Victor Boniface, attaccante dell’Union SG.