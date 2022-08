Calciomercato Lazio: Inzaghi vuole Acerbi. Pressing dell’Inter per il centrale

Calciomercato Lazio: Inzaghi ha richiesto a Marotta Francesco Acerbi. Pressing dell’Inter sul difensore

Manca poco meno di un mese alla chiusura del calciomercato e la Lazio deve continuare a sfoltire la propria rosa. Detto di Gonzalo Escalante in uscita verso la Cremonese, ora l’altro esubero da piazzare è Francesco Acerbi.

Il difensore mancino non rientra nei piani di Sarri (come dimostra l’esclusione dal ritiro di Grassau) e si sta cercando per lui una sistemazione. Come riporta Repubblica, sul centrale c’è il forte pressing dell’Inter: Simone Inzaghi avrebbe fatto al suo ad Marotta proprio il nome di Acerbi per dare un ricambio valido a De Vrij. Vedremo se nei prossimi giorni questa trattativa si accenderà.