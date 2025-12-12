Calciomercato Lazio, che intreccio con l’Inter! In estate i nerazzurri avevano messo sul piatto 25 milioni, ma oggi l’obiettivo

Calciomercato Lazio, intreccio con l’Inter: offerta da 25 milioni la scorsa estate, ma ora Marotta e Ausilio

Il calciomercato non si ferma mai e la dirigenza dell’Inter è già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Con la finestra invernale alle porte e quella estiva già all’orizzonte, il focus dei dirigenti di Viale della Liberazione è tornato sulla difesa. Sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio resta ben evidenziato il nome di Mario Gila.

Il centrale spagnolo, cresciuto nella Cantera del Real Madrid e oggi alla Lazio, è considerato uno dei prospetti più interessanti della Serie A. Il suo contratto scade nel 2027, ma le trattative per un rinnovo sembrano ferme. Secondo La Repubblica, l’Inter dovrà fare i conti con la concorrenza del Villarreal, pronto a inserirsi già a gennaio per blindare la zona Champions. A pesare sulla scelta del giocatore anche motivi personali: Gila sta per diventare papà di due gemelli e non è escluso che possa valutare un ritorno in patria.

Non solo difesa: l’asse Milano–Roma potrebbe accendersi anche per il centrocampo. Oltre ai nomi di Luca Pellegrini e Tijjani Noslin, l’Inter guarda con grande interesse a Nicolò Rovella, regista ex Monza e oggi metronomo della Lazio. Chivu lo apprezza molto e già la scorsa estate i nerazzurri avevano tentato l’assalto con un’offerta vicina ai 25 milioni di euro. L’interesse non si è mai spento e potrebbe riaccendersi, anche se sul giovane centrocampista c’è forte concorrenza, con la Fiorentina pronta a inserirsi.

