Calciomercato Lazio: Inter avanti per Frattesi. Ecco perché è due volte una cattiva notizia

Calciomercato Lazio, l’Inter ha superato tutti nella corsa a Frattesi: ecco perchè per i biancocelesti è una doppia brutta notizia

L’Inter è in pole per Davide Frattesi. Come riporta Il Messaggero, i nerazzurri avrebbero messo la freccia sulla concorrenza trovando un accordo di massima con il Sassuolo.

Questo risvolto è un duro colpo per il calciomercato Lazio per due motivi: Frattesi rappresenta il grande sogno di Sarri per il centrocampo e soprattutto per l’Inter la principale alternativa a Frattesi era rappresentata da Milinkovic-Savic. Chiudere per il centrocampista italiano permetterebbe a Marotta di lasciare Lotito con il cerino in mano e con un contratto, quello del Sergente, ancora in scadenza nel 2024.