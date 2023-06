Calciomercato Lazio, Inter in contatto con l’agente di Milinkovic. Inzaghi spinge. Il tecnico nerazzurro vuole allenare di nuovo il centrocampista

In passato il presidente Claudio Lotito ha rifiutato offerte ricche per Milinkovic Savic, questa volta per non perderlo a zero fra 12 mesi dovrà accontentarsi probabilmente di circa 30 milioni. Ovvio che Simone Inzaghi, che lo ha allenato alla Lazio, lo vorrebbe riabbracciare.

I nerazzurri potrebbero fare un pacchetto unico con Acerbi, ceduto in prestito ma destinato a essere riscattato dall’Inter. Kezman, manager del serbo, è già stato contattato: il giocatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento a Milano. Sarri vorrebbe però che la questione si risolvesse in fretta e lo ha detto a chiare note al presidente, durante la riunione della scorsa settimana. A riportarlo è il Corriere della Sera.