Calciomercato Lazio, Insigne: l’ex obiettivo è finito nel mirino di un club turco

Calciomercato Lazio, l’ex obiettivo biancoceleste è finito nel mirino anche di un club turco: ecco di chi si tratta

Poteva essere il rinforzo perfetto per il calciomercato Lazio, ma la trattativa non si è mai concretizzata. Secondo TMW il calciomercato per Insigne prosegue visto che su di lui ci sarebbe forte l’interesse del Besiktas, che dopo essersi interessato a Renato Sanches, a Gagliardini e a Mandragora vuole fare un tentativo anche per l’ex Napoli. L’ex Napoli ha un contratto fino al 2026.