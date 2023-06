Calciomercato Lazio, individuato il sostituto di Milinkovic: la società è pronta a fare l’offerta. Tra i nomi che piacciono di più c’è quello di Lewis Ferguson del Bologna

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, tra i nomi che piacciono di più a Sarri e alla Lazio c’è quello di Lewis Ferguson del Bologna.

Il centrocampista ha totalizzato 7 gol stagionali, è stato uno dei giocatori-chiave di Thiago Motta, l’allenatore non vorrebbe privarsene ma il club capitolino l’ha individuato come possibile sostituto di Milinkovic. Ferguson piace non solo alla Lazio ma anche ad alcuni club esteri che stanno monitorando la situazione e potrebbero farsi avanti nelle prossime settimane.