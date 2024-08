Calciomercato Lazio, in Argentina non hanno DUBBI: per il regista spunta il nome di un giovane talento del Boca

Calciomercato Lazio, secondo quanto riportano i media argentini per il ruolo di regista il club guarda in casa Boca Juniors

Il calciomercato della Lazio è in fase di evoluzione con il club che vuole garantire la rosa adeguata a Baroni. Per il ruolo di regista, il club osserva con particolare attenzione come confermato dai giornali argentini, un giovane talento del Boca Juniors si tratta di Medina.

Il calciatore è finito nel radar non solo dell’Inter in passato, ma anche di Napoli Roma e Fiorentina le quali però avevano effettuato solo dei sondaggi. Medina non ha neanche paura di osare visto che nel superclasico ha anche segnato una rete con il River Plate