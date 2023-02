Calciomercato Lazio, Immobile l’aveva consigliato! Il retroscena

Calciomercato Lazio, in estate Ciro Immobile aveva consigliato alla società di prendere Ciccio Caputo come suo vice: no di Lotito e Tare

I diversi stop stagionali di Ciro Immobile stanno condizionando la stagione della Lazio di Sarri. Il centravanti, che tra 11 giorni compirà 33 anni, va centellinato e gestito in vista dei tanti impegni che aspettano la squadra.

Il Messaggero oggi in edicola svela un clamoroso retroscena di mercato: in estate il numero 17 biancoceleste aveva consigliato alla società l’acquisto di Ciccio Caputo come suo vice. Il profilo è stato bocciato da Lotito e Tare che poi hanno deciso di non intervenire a gennaio rinviando l’investimento a giugno.