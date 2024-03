Calciomercato Lazio, Immobile in bilico ma l’Inter si allontana: spunta il retroscena sul contatto con Simone Inzaghi

Calciomercato Lazio, Ciro Immobile resta in bilico ma l’ipotesi Inter si allontana: spunta il retroscena sul contatto con Inzaghi

Come riporta Il Messaggero, resta da capire il futuro di Ciro Immobile in vista del prossimo calciomercato Lazio, quello estivo. Il capitano biancoceleste, in rotta con l’ambiente dopo 8 anni e 206 gol, sta meditando seriamente l’addio e avrebbe sondato l’ipotesi Inter.

C’è stato un contatto con Simone Inzaghi ma al momento la porta è chiusa: il tecnico ex biancoceleste. Il tecnico non vuole portarlo via dalla Capitale anche se a pesare è soprattutto l’ingaggio: Immobile infatti ha ancora due anni di contratto con la Lazio a 4.5 milioni di euro a stagione, bonus esclusi. Troppi per pensare di imbastire una trattativa.