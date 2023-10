Calciomercato Lazio, Immobile verso l’Arabia? Per Lotito solo a quelle cifre

Calciomercato Lazio, Immobile apre all’addio e al possibile sbarco in Arabia Saudita: Lotito fa muro e chiede cifre importanti

Le parole di ieri di Ciro Immobile hanno inevitabilmente scosso il calciomercato Lazio. Il bomber biancoceleste ha infatti clamorosamente aperto alla partenza verso l’Arabia Saudita tra gennaio e il prossimo giugno.

Come riferito dal Corriere dello Sport però, la volontà manifestata dal classe ’90 si scontra inevitabilmente con quella di Claudio Lotito: per il patron l’attaccante non si tocca e solo di fronte ad offerte tra i 40 e i 50 milioni di euro lascerà andare il ragazzo se la rottura non si ricomporrà.