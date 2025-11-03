Calciomercato Lazio, il sogno di Insigne è quello di ritornare con Sarri. Ecco la situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il sogno Insigne resta vivo, Sarri attende sviluppi

Il Calciomercato Lazio potrebbe presto riaccendersi con un nome che fa sognare i tifosi biancocelesti: Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, attualmente in forza al Toronto FC, continua a essere accostato con insistenza al club di Claudio Lotito, e secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà nel suo editoriale, il giocatore avrebbe respinto diverse offerte nelle ultime settimane in attesa di una possibile chiamata da Roma.

Insigne e la Lazio: un’attesa che può diventare realtà

«Insigne ha respinto qualsiasi tipo di offerta – scrive Pedullà –. Un altro paio di proposte sono arrivate nelle ultime settimane, ma il giocatore ha preferito non accettarle». Una decisione che, secondo l’esperto di mercato, non sarebbe casuale. Il fantasista campano, infatti, starebbe prendendo tempo proprio nella speranza che si concretizzi una trattativa con la Lazio, una possibilità che lo affascina sia per il legame con Maurizio Sarri, suo ex tecnico ai tempi del Napoli, sia per la voglia di rimettersi in gioco nel campionato italiano.

Il valore tecnico e tattico di Insigne per Sarri

Nel contesto attuale del Calciomercato Lazio, la figura di Insigne rappresenterebbe una risorsa preziosa. Il tecnico biancoceleste si trova infatti ad affrontare un periodo complicato, soprattutto in fase offensiva, dove l’assenza di Castellanos e la discontinuità di alcuni giocatori hanno ridotto il potenziale realizzativo della squadra. Sarri, secondo Pedullà, vedrebbe in Insigne un elemento capace di garantire varianti tattiche rispetto al consueto 4-3-3, potendo impiegarlo anche come trequartista o seconda punta per dare imprevedibilità alla manovra.

L’arrivo dell’ex numero 24 del Napoli porterebbe inoltre esperienza, qualità e una mentalità vincente, aspetti che la Lazio cerca per compiere il salto di qualità necessario a competere stabilmente ai vertici della Serie A e in Europa.

Situazione contrattuale e prospettive future

Nonostante manchi ancora un accordo concreto, la sensazione è che qualcosa possa muoversi nelle prossime settimane. Il Calciomercato Lazio di gennaio potrebbe infatti essere il momento decisivo per tentare l’assalto a Insigne, che non ha mai nascosto la sua volontà di tornare in Italia.

Pedullà conclude sottolineando che il giocatore continuerà a prendere tempo con tutte le altre pretendenti «fino a quando ci sarà la possibilità di andare alla Lazio». Un chiaro segnale che la pista biancoceleste resta la priorità assoluta per il talento napoletano e un tema caldo che infiammerà le prossime settimane di mercato.

