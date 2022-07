Calciomercato Lazio, il Siviglia insiste per Luis Alberto: la chiave è Koundé

Calciomercato Lazio: il Siviglia insiste per Luis Alberto, ma la prima offerta non convince i biancocelesti. La chiave è la cessione di Koundé

Nonostante le parole del d.s. Monchi, che ha smentito l’interesse per Luis Alberto, il Siviglia continua a seguire con attenzione Luis Alberto. La prima offerta da 13 milioni più il cartellino di Oliver Torres non convince la Lazio che chiede almeno 20 milioni considerando anche il 30% da versare al Liverpool in caso di cessione.

Come riportato da Il Tempo, la chiave potrebbe essere Koundé. Con la cessione del difensore, infatti, il Siviglia incasserebbe circa 60 milioni e potrebbe così reinvestire quei soldi per accontentare la Lazio e riportare a casa Luis Alberto.