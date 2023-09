Calciomercato Lazio, il retroscena: Immobile ha chiesto il rinnovo di quel compagno a Lotito, mettendo una buona parola per lui

Sull’edizione odierna del Il Messaggero, spunta un retroscena legato al rinnovo di contratto con la Lazio di Mattia Zaccagni, esterno biancoceleste.

Sul quotidiano si legge come per l’ex Verona, si sia mosso anche il capitano Ciro Immobile, che in un dialogo con Lotito avrebbe cercato di convincere a rinnovare il contratto del classe 95.