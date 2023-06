Calciomercato Lazio, il Real Oviedo contatta Lotito: ecco la decisione su Raul Moro. Si attende solo l’ufficialità ma lo spagnolo potrà fare ancora parte dell’11 di Cervera

Come riporta El Comercio conclusa l’esperienza in prestito al Real Oviedo, Raul Moro potrebbe non salutare del tutto il club, il giocatore si è trasferito in prestito nella sessione di mercato invernale.

Il tecnico del club spagnolo vorrebbe trattenerlo, l’ha comunicato già alla società. Per questo motivo la dirigenza ha contattato la Lazio per trovare un accordo. Se il presidente Lotito all’inizio ha detto di no, la situazione è cambiata nelle ultime ore, tanto da essere propenso a rinunciare a Raul Moro anche nella prossima stagione. Si attende solo l’ufficialità.