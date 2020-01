Calciomercato Lazio, il PSG pensa a Giroud in caso di partenza di Cavani

Calciomercato Lazio, il PSG insedia i biancocelesti sull’affare Giroud: se parte Cavani, si pensa al francese secondo l’Equipe

Sembra esserci un intoppo nella trattativa tra la Lazio e il Chelsea per la cessione di Olivier Giroud: si inserisce anche il PSG ma se ne parla solo se parte Cavani. Secondo quanto riporta l’Equipe infatti il club parigino non ha ancora sviluppato i termini per un affare per l’attaccante francese perché si deve prima cedere l’uruguaiano che vuole andare all’Atletico Madrid. Ma la Lazio vuole chiudere in fretta la faccenda e sarà da capire tutto nelle prossime ore.