Calciomercato Lazio, il club sta monitorando un nuovo profilo: spunta l’indiscrezione. La società starebbe valutando Adrien Tameze

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana, la Lazio avrebbe monitorato e valutato Adrien Tameze del Verona, ma al momento non sarebbe una priorità.

Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024 e i gialloblù non vorrebbero perderlo a zero. A spingere su di lui, adesso, è in particolare il Genoa, con il Cagliari che cerca di inserirsi. Oltre al club capitolino, anche il Milan ha valutato Tameze.