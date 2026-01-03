Calciomercato Lazio: idee Stassin e Madjo per il nuovo attacco biancoceleste, tutti i dettagli sulle trattative

Calciomercato Lazio, si guarda alla Francia per l’attacco: Stassin e Madjo i profili seguiti. Tutti i retroscena

La Lazio valuta due nuove opzioni per rinforzare l’attacco. Dopo la partenza di Castellanos verso Londra, il club biancoceleste sta provando a convincere Giacomo Raspadori ad accettare il progetto laziale. La sua decisione sarà determinante, perché in caso di rifiuto la strategia del club cambierebbe radicalmente.

Il ruolo della punta è considerato troppo importante per ricorrere a soluzioni provvisorie. Se Raspadori non dovesse arrivare, l’acquisto di un centravanti titolare verrebbe rimandato a giugno. Nel frattempo, però, la società vuole continuare a programmare il futuro, e Sarri non sarebbe contrario all’idea di inserire un giovane da far crescere accanto a Noslin e Dia.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio ha messo nel mirino due talenti emergenti del calcio francese: Lucas Stassin del Saint‑Étienne e Brian Djomeni Madjo del Metz. Entrambi rappresentano profili interessanti per un investimento in prospettiva.

