Calciomercato Lazio, prende corpo l’idea terzo portiere. Ecco chi è il preferito di Sarri

Calciomercato Lazio, in casa biancoceleste resta viva l’ipotesi di prendere anche un terzo portiere: Sarri ha una preferenza

Il calciomercato Lazio continua a riflettere sulla possibilità di acquistare anche un terzo portiere che completi il reparto con Provedel e uno tra Lloris e Sepe, al momento i due favoriti per il ruolo di secondo.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il preferito di Maurizio Sarri è Berardi del Verona: cresciuto a Formello, tornerebbe utile anche per le liste. In quel caso sia Adamonis che Furlanetto andrebbero in prestito.