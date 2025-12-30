Calciomercato Lazio, si amplia la lista per la fascia sinistra: nelle ultime ore spunta anche il nome di Pedraza

Calciomercato Lazio: caccia al terzino sinistro, tra i profili valutati ora compare anche Pedraza. Le ultimissime

La Lazio continua a monitorare il mercato in vista di un possibile cambio sulla fascia sinistra. L’eventuale partenza di Nuno Tavares costringerebbe il club a intervenire con decisione, e la lista dei profili seguiti è già piuttosto ricca: Parisi, Valeri, Martin — per il quale il Genoa sta lavorando al rinnovo — e Netz sono nomi noti da tempo. Nelle ultime ore, però, si sarebbe aggiunta un’ulteriore candidatura.

Il nuovo profilo finito nel mirino biancoceleste è quello di Alfonso Pedraza, terzino sinistro classe ’96 del Villarreal. Come riportato da Alfredo Pedullà, il giocatore piace molto a Formello e rappresenta un’opportunità interessante anche dal punto di vista contrattuale: è in scadenza a giugno e il club spagnolo vorrebbe trattenerlo almeno fino al termine della stagione.

La Lazio apprezza la completezza del suo gioco, efficace sia nella costruzione che nella fase difensiva. Per questo motivo ci sono già stati contatti preliminari per valutare la fattibilità dell’operazione. Finora Pedraza ha collezionato 19 presenze, 956 minuti e 3 assist, numeri che confermano la sua affidabilità e lo rendono un’opzione concreta per rinforzare la corsia mancina.

