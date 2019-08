Calciomercato Lazio, contatti tra l’Inter e l’entourage di Llorente: i dettagli

L’Inter e l’entourage di Llorente sarebbero in contatto: i nerazzurri avrebbero sondato il terreno, ricevendo indicazioni positive

Il rinnovo di Edin Dzeko con la Roma ha influito anche sulle strategie di calciomercato dell’Inter, ancora alla ricerca di un attaccante. Nelle ultime ore, dunque, il profilo alternativo a quello del bosniaco è diventato quello di Fernando Llorente. Lo spagnolo, svincolatosi dal Tottenham, è corteggiato da numerosi club di Serie A, tra cui la Lazio che, però, non ha finora avuto la convinzione giusta per lanciare l’assalto finale. Stando a quanto riporta passioneinter.com, invece, l’Inter e l’entourage dell’ex Juventus sarebbero in contatto. La dirigenza meneghina avrebbe sondato il terreno, ricevendo indicazioni positive. Sono giorni caldi per il futuro di Llorente, che non vede l’ora di trovare una nuova sistemazione: il margine per una trattativa con i nerazzurri c’è e una soluzione di questo tipo farebbe felici tutti. Tranne la Lazio.