Calciomercato Lazio, spunta una vecchia conoscenza della Serie A: Tudor in pressing, può arrivare lui

Calciomercato Lazio, spunta una vecchia conoscenza della Serie A per la prossima stagione: idea Gosens, Tudor in grande pressing

Il calciomercato Lazio è pronto ad adattarsi alle nuove richieste tattiche di Igor Tudor. Il nuovo allenatore biancoceleste ripartirà dal suo canonico 3-4-2-1 e proprio per questo Lotito e Fabiani si muoveranno seguendo le sue indicazioni.

Come riportato dai media tedeschi, uno dei nomi fatti da Tudor alla società biancoceleste è quello di Robin Gosens, esterno dell’Union Berlino ed ex di Atalanta e Inter. I tedeschi vorrebbero monetizzare ma la voglia del ragazzo di tornare in Italia potrebbe fare la differenza.