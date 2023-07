Calciomercato Lazio, occasione Bernardeschi: l’opportunità intriga Sarri e Lotito

Calciomercato Lazio, cresce l’occasione Bernardeschi per i biancocelesti: l’esterno classe ’94 si puà liberare a zero dal Toronto

Come riferisce Il Tempo, un’occasione per il calciomercato Lazio è rappresentato da Federico Bernardeschi, esterno classe ’94 del Toronto.

L’ex Juve vuole tornare in Italia e potrebbe liberarsi a parametro zero rescindendo il contratto o con un indennizzo minimo. Bernardeschi dovrebbe ridursi l’ingaggio da 4 milioni di euro netti, ostacolo che ad esempio ha frenato il Bologna. La disponibilità per tornare a lavorare con Sarri e giocare in Champions League sembrerebbe esserci.