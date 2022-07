Calciomercato Lazio, i sogni restano Zielinski e Udogie: le ultime

Calciomercato Lazio, gli obiettivi dei biancocelesti restano Udogie e Zielinski: doppietta possibile solo con l’addio di Milinkovic

Terminata la prima parte del mercato con ben 6 innesti, la Lazio si prepara ad affrontare gli ultimi 40 giorni della sessione estiva con le idee molto chiare. Prima di concludere nuovi acquisti servono delle cessioni.

Detto della situazione Milinkovic, come riportato dal Corriere dello Sport sono due i grandi obiettivi di Lotito e Tare in caso di partenza del serbo: Udogie e Zielinski. Per il primo la Lazio sarebbe disposta a mettere sul piatto 20 milioni di euro, per il secondo 30 contro i 40 richiesti da De Laurentiis. Calma e attesa: il grande domino del mercato della Lazio deve ancora partire.