Calciomercato Lazio: i biancocelesti sempre più attivi per arrivare a Paredes, ma il giocatore è a Torino per…Ecco la situazione

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana, Leandro Paredes è tornato a Torino. Il giocatore ha sfruttato il suo tempo libero per ritrovare gli ex compagni di squadra in bianconero.

A testimoniare ciò una foto sui social e la didascalia: “Cena con amici”. Benché non confermato dalla dirigenza, l’argentino è comunque rimasto in buoni rapporti con lo spogliatoio. La Juve potrebbe essere ancora nel destino del centrocampista, ma dall’altra parte della c’è anche l’interesse della Lazio, che, insieme al Galatasaray, è tra i club più attivi per arrivare al giocatore.