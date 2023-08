Calciomercato Lazio, chiusa la trattativa con il Marsiglia per Guendouzi: il centrocampista sbarcherà oggi in Italia

Il calciomercato Lazio chiude il settimo colpo estivo. Come riferito da Gianluca Di Marzio infatti, il Marsiglia ha dato il definitivo via libera per il trasferimento di Guendouzi a Formello.

Il centrocampista sbarcherà oggi in Italia per le visite mediche prima dell’ufficialità.