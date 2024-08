Calciomercato Lazio, Gosens pronto a TORNARE in Italia: ecco DOVE andrà l’ex obiettivo

Calciomercato Lazio, Gosens pronto a tornare in Italia in questa finestra estiva dei trasferimenti: ecco dove andrà

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla trattativa tra il Torino e l’Union Berlino per Robin Gosens, accostato in passato anche al calciomercato Lazio.

FUTURO GOSENS – «Dalla Germania arriva una di quelle notizie che a Torino si stava attendendo da qualche giorno: l’Union Berlino ha trovato l’accordo con il Bochum per Bernardo, terzino sinistro brasiliano che trasferendosi nella capitale tedesca potrebbe liberare quel Robin Gosens che Davide Vagnati sta corteggiando da tempo. E la notizia non poteva non arrivare anche alle orecchie del dt che ora proverà a trovare a sua volta un’intesa con l’Union Berlino. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti per cercare di arrivare a quella fumata bianca che permetterebbe a Paolo Vanoli di avere un’opzione in più per la fascia sinistra».