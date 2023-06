Calciomercato Lazio, giovane talento del Santos nella lista di Sarri: è lui il futuro vice Immobile? Nella lunga lista di nomi che piacciono al club per quel ruolo c’è anche quello di Marcos Leonardo

Secondo quanto riporta TMW nella lista di nomi che piacciono alla Lazio e al Comandante Sarri per il ruolo di vice Immobile c’è anche quello di Marcos Leonardo, giovane attaccante classe 2003 di proprietà del Santos.

Punta centrale, all’occorrenza seconda punta, per lui questa è stata una stagione da ricordare. Il giovane talento brasiliano non è di certo un bomber di sfondamento, ma uno che fa della tecnica e dell’agilità i suoi punti di forza. Il suo contratto è in scadenza nel 2026. Il Santos ha fissato la clausola rescissoria a 100 milioni ma è pronto a trattare. Per portarlo via servono almeno 20 milioni.