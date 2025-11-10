Calciomercato Lazio, Gila rinnoverà con i biancocelesti? Spunta fuori una nuova importante indiscrezione - Lazio News 24

Gila e la Lazio: tra rinnovo, interesse italiano e occhi sul Real Madrid. La situazione attuale

Il difensore Mario Gila è ormai uno dei pilastri della retroguardia della Lazio, ma il suo futuro potrebbe riservare diverse sorprese. Il contratto del centrale spagnolo con il club biancoceleste scade nel giugno 2027 e, al momento, non ci sono stati passi concreti verso un prolungamento. Nonostante la stabilità contrattuale, l’attenzione su Gila rimane altissima, sia in Italia che all’estero, e più di una società sembra pronta a monitorarne la situazione da vicino.

Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, la possibilità di un rinnovo resta sul tavolo, ma la Lazio non ha ancora avviato colloqui ufficiali per blindare il difensore. La strategia potrebbe dipendere anche dalla volontà di Mario Gila stesso: il centrale ha dimostrato grande professionalità e continuità nella Serie A, attirando interesse significativo da parte di due top club italiani.

In particolare, Milan e Inter osservano con attenzione. I rossoneri, guidati dal direttore sportivo Igli Tare, considerano Gila un’opportunità ideale per rafforzare i meccanismi difensivi di Allegri, avendo già avuto esperienza diretta con il giocatore ai tempi del suo approdo alla Lazio. L’Inter, dal canto suo, cerca di ringiovanire il reparto arretrato e dispone di risorse derivanti dal mercato estivo che potrebbero essere investite nella sessione invernale. Entrambi i club vedono in Gila un difensore moderno, abile nell’uno contro uno e nella costruzione dal basso, caratteristiche ideali per i rispettivi schemi tattici.

A complicare ulteriormente la situazione ci pensa il Real Madrid, ex club di Gila, che detiene una percentuale sulla futura rivendita pari al 50%. Questo dettaglio rende ogni trattativa più delicata, dato che qualsiasi trasferimento comporterebbe un ritorno economico significativo per i Blancos. Il club spagnolo, quindi, osserva ogni mossa con attenzione, pronto a beneficiare di eventuali operazioni di mercato.

In sintesi, la situazione di Gila alla Lazio rappresenta un crocevia importante: il rinnovo, da una parte, potrebbe garantire continuità e solidità alla difesa biancoceleste; dall’altra, l’interesse di Milan, Inter e la supervisione del Real Madrid tengono viva l’ipotesi di una futura cessione. Per la Lazio sarà fondamentale capire se riuscirà a convincere Gila a rimanere a lungo o se dovrà prepararsi a trattare con i club italiani pronti a investire per assicurarsi uno dei difensori più interessanti della Serie A.

