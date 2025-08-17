Calciomercato Lazio, sirene spagnole per Gila: lo spagnolo fa chiarezza sul suo futuro

Calciomercato Lazio, il difensore classe 2000 conferma il suo legame con il Real Madrid ma ribadisce la volontà di restare a Roma

La sessione estiva di calciomercato tiene sempre alta l’attenzione sui giocatori biancocelesti, e uno dei nomi più chiacchierati nelle ultime ore è quello di Mario Gila. Il difensore spagnolo, perno della retroguardia di Maurizio Sarri, è finito di nuovo sotto i riflettori per le voci di un possibile ritorno in patria, precisamente al Real Madrid, club con cui Gila ha mosso i primi passi nel calcio professionistico.

In un’intervista esclusiva rilasciata al Corriere dello Sport, il giocatore ha espresso tutta la sua ammirazione per il club madrileno:

«Il fatto che il mio nome venga accostato ancora mi fa piacere; è importante essere tenuto in considerazione. Entrare nel Real Madrid è come entrare in un altro pianeta. Devo tanto a Raúl, il tecnico che avevo al Castilla. Ti fa diventare un calciatore, ti fa maturare e ti toglie le stupidaggini che puoi fare da giovane».

Nonostante l’interesse dei Blancos, il trasferimento non appare imminente. La società spagnola non detiene più il cartellino del difensore, ma possiede una clausola del 40% sulla futura rivendita, un dettaglio che frena eventuali operazioni avventate da parte del direttore sportivo Angelo Fabiani. La Lazio, dunque, mantiene il pieno controllo sul futuro di Gila, che resta concentrato sulla sua crescita in Serie A e sul ruolo chiave che riveste nel progetto di Sarri.

Le parole dello spagnolo non chiudono le porte a un futuro ritorno in patria, ma chiariscono come la sua priorità sia al momento il club capitolino. La gestione attenta della società laziale e la stabilità offerta dal tecnico rendono difficile immaginare un addio a breve termine. Gila, insomma, resta un punto fermo della difesa biancoceleste, pronto a guidare la retroguardia e a rispondere alle ambizioni di una squadra che punta in alto sia in campionato sia nelle competizioni europee.