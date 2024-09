Calciomercato Lazio, si PENSA già al futuro: in SEI con le valigie in mano per DIMINUIRE età e costi. Il PIANO di Fabiani

Nonostante sia da poco terminato il calciomercato, la Lazio pensa già al futuro. Infatti, come riportato da Il Messaggero, ben sette giocatori rischiano di dire addio tra la sessione di gennaio e quella della prossima estate. Il piano è di diminuire età e costi della rosa.

Lasceranno sicuramente il club biancoceleste Hysaj, escluso sia dalla lista per la Serie A che da quella per l’Europa League, e Basic, il quale è stato vicino all’Hajduk Spalato nelle scorse settimane. Vecino, Pedro e Akpa Akpro, invece, hanno il contratto in scadenza a giugno 2025 e difficilmente si troverà un accordo per il rinnovo. Potrebbe salutare anche Marusic, arrivato all’ottava stagione con la maglia della Lazio. Questi sei tagli, dall’età media di 32 anni, farebbero abbassare di 17 milioni il monte ingaggi biancoceleste.