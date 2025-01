Calciomercato Lazio, sfida in vista con la Fiorentina? C’è quell’obiettivo comune nel mirino: i dettagli

Calciomercato Lazio, le ultime novità sul futuro del giocatore nel mirino del club capitolino: sfida con la Fiorentina?

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina potrebbe tornare a pensare all’acquisto di Jacopo Fazzini dell’Empoli, che potrebbe partire in prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore resta comunque anche nel mirino del calciomercato Lazio.

Il giocatore piace sempre per il centrocampo, ma non è l’unico nome sulla lista. La dirigenza monitora anche altri profili, come Nicolò Fagioli della Juve e Morten Frendrup del Genoa.