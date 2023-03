Calciomercato Lazio: giovani e italiani. I due centrocampisti nel mirino per l’estate per rinfoltire la colonia italiana di Formello

Come riferito da Il Messaggero e come confermato dal diretto interessato, Maurizio Sarri vorrebbe rinfoltire la ‘colonia’ italiana della Lazio in vista della prossima stagione.

E in questa direzione si sta muovendo il calciomercato Lazio. Due giovani dell’Empoli in particolarenel mirino: Tommaso Baldanzi, ma soprattutto Jacopo Fazzini per avere polmoni e corsa nel suo centrocampo.