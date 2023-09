Calciomercato Lazio, Fares vicino al rinnovo: il Brescia può chiudere per il prestito entro domani o questa sera

Novità interessanti per Mohamed Fares che sarebbe vicino al rinnovo di contratto con la Lazio.

Come riportato da Alfredo Pedullà, il tutto è stato deciso per far si che l’algerino possa unirsi al Brescia in prestito, che potrebbe chiudere l’operazione tra stasera e domani.