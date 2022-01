Fares Torino, l’accordo è a un passo: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il destino di Fares potrebbe essere al Torino. I granata avrebbero infatti messo gli occhi sull’algerino di proprietà della Lazio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo nome sarebbe in cima alla lista del d.s. Vagnati. Il giocatore al momento è in prestito al Genoa, ma non ha convinto ed è finito ai margini del progetto. L’indiscrezione di un accordo ormai vicinissima è stata confermata anche dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà:

#Fares: accordo di massima #Lazio–#Torino in prestito con diritto di riscatto. L’esterno lascerà il #Genoa e ha già l’intesa economica con il #Torino — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 6, 2022

Insomma, la fumata bianca pare davvero essere dietro l’angolo.