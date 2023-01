Calciomercato Lazio, Fares si allena di nuovo: si sblocca il colpo? Occhio al possibile incastro sulla fascia

Fares ieri si è allenato parzialmente in gruppo: una buona notizia soprattutto per il mercato della Lazio.

Sarà necessario piazzare almeno lui per sbloccare il mercato in entrata. In quel ruolo Luca Pellegrini resta una pista percorribile. Lo scrive Il Messaggero.