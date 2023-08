Calciomercato Lazio, Fabiani: «Sepe? Ecco quando arriva, su Guendouzi invece…»

Durante le conferenze stampa dei tre nuovi acquisti della Lazio, Angelo Fabiani, ha fatto anche il punto su altre operazioni di mercato.

LE PAROLE- Sepe domani farà le visite e quindi abbiamo colmato anche quella casella. Lloris?Ci sono alcune operazioni che vanno in porto, altre hanno altri esiti. Le tematiche di mercato sono molto complesse: siamo soddisfatti di aver preso un ottimo portiere, con una discreta esperienza in massima catergoria. Non ci sono rimpianti su giocatori che non sono venuti, ma nessuno ha detto no alla Lazio

GUENDOUZI- Guendouzi? Se ci sono delle uscite, provvederemo con le entrate. Poi può darsi che da qui alla fine potremmo chiudere Guendouzi come qualche altro giocatore. Ma mi sento di dire che siamo apposto così, viviamoci la fine del mercato in modo sereno

