Calciomercato Lazio, Fabiani rassicura: «Colpi a gennaio? Vi svelo la verità, e su Maurizio Sarri...» - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Fabiani: «A gennaio valuteremo con Sarri, il mercato non dorme mai»

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Cagliari, affrontando diversi temi legati non solo al momento della squadra, ma anche alle strategie future del Calciomercato Lazio. Le parole del dirigente biancoceleste tracciano una linea chiara: fiducia totale nel lavoro di Maurizio Sarri, ma anche consapevolezza che il mercato di gennaio sarà fondamentale per dare equilibrio e profondità alla rosa.

Fabiani ha esordito sottolineando le difficoltà di questa prima parte di stagione, condizionata da numerosi infortuni che hanno costretto Sarri a reinventare continuamente la formazione:

«Questa sera sarà una partita molto difficile, come tutte. Il mister fin dall’inizio ha dovuto fare i conti con tanti infortuni, ma ha saputo reagire con grande forza. È un maestro di calcio, un ottimo motivatore, e ha tirato fuori il meglio dai ragazzi anche nei momenti più complicati. Speriamo che gli infortuni finiscano presto, così da poter mettere in pratica fino in fondo il suo credo calcistico».

Il discorso si è poi spostato sul Calciomercato Lazio, un tema sempre caldo nella Capitale. Fabiani ha spiegato la filosofia che guida la società e il metodo di lavoro condiviso con Sarri:

«Gennaio sarà un momento importante. Sa perché mi piace questo lavoro e sono nel calcio da più di trent’anni? Perché non è una scienza esatta. Lo abbiamo visto anche con Provedel, che contro l’Atletico Madrid si è trasformato in bomber. Il mercato funziona così: imprevedibile, pieno di sorprese e di decisioni da prendere con equilibrio».

Il ds biancoceleste ha poi ribadito il ruolo centrale di Sarri nelle scelte tecniche:

«Faremo una valutazione con il mister. È lui che decide chi può partire e quali ruoli vanno rinforzati in base al suo progetto tattico. La società dovrà essere brava a individuare i profili giusti, funzionali al suo modo di giocare. Durante la sosta faremo il punto, ma il calciomercato non dorme mai: siamo sempre vigili».

Il messaggio di Fabiani è chiaro: il Calciomercato Lazio di gennaio non sarà fatto di rivoluzioni, ma di scelte ponderate, mirate a consolidare una squadra già competitiva. L’obiettivo è dare a Sarri gli strumenti per affrontare al meglio il girone di ritorno e centrare gli obiettivi stagionali, in Serie A e in Europa.

