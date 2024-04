Calciomercato Lazio, Fabiani guarda in casa Fenerbahce per il futuro: due profili nel mirino. Gli ultimi aggiornamenti

La Lazio guarda in casa Fenerbahce per il futuro. Nel mirino ci sarebbe İrfan Kahveci, come scrive il portale turco Takvim.com, e İsmail Yüksek, che segnala invece Superhaber.com.

Il primo è un esterno d’attacco, classe ’95, che attualmente conta 17 gol e 12 assist in stagione: su di lui ci sarebbe anche l’interesse di Newcastle, Rennes e Siviglia (che ha già fatto un’offerta da circa 20 milioni di euro). Il secondo, invece, classe ’99, gioca a centrocampo. In occasione del derby in programma oggi tra Fenerbahce e Besiktas, riportano i media turchi, ci saranno sugli spalti gli osservatori di Bayer Leverkusen, Valencia, Marsiglia, Lione e per l’appunto Lazio.