Calciomercato Lazio, Fabiani: «Auguriamo il meglio a Casadei. Fazzini? No, ecco chi»

Calciomercato Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha parlato così della trattativa sfumata per Casadei e delle prossime mosse

Raggiunto dai taccuini de Il Messaggero, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha parlato così di Casadei, trasferitosi al Torino, e delle prossime mosse della società biancoceleste:

PAROLE – «Non spendiamo 18 milioni per un giovane che negli ultimi due anni non ha mai giocato. Gli auguriamo il meglio. Fazzini? Non esiste proprio, abbiamo un

altro giovane italiano che seguiamo da tempo».