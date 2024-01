Calciomercato Lazio, Fabiani in cerca di occasioni: l’ultima arriva dal Messico. I dettagli

Calciomercato Lazio, Fabiani alla ricerca di occasioni per gennaio: l’ultima arriva dal Messico. I dettagli

Il 2024 comincia con il calciomercato come protagonista del nuovo anno, ma per la Lazio sarà un mese di occasioni. Nessuno smantellamento sembra all’ordine del giorno, con i big che dovrebbero rimanere. Ecco perché lo spazio di manovra non sarebbe ampio per dei nuovi acquisti.

Secondo il Corriere Dello Sport però, l’ultima idea di Fabiani arriverebbe dal Messico. Il ds dei biancocelesti, infatti, starebbe sondando il terreno per Cesar Huerta. L’ala sinistra del Pumas è in scadenza nel 2025, e il club capitolino potrebbe approfittarne per acquistarlo a prezzo di saldo.