Calciomercato Lazio, l'arrivo di quel giocatore si complica: ora il suo club alza le richieste, Sarri adesso...

Calciomercato Lazio, l’arrivo di quel calciatore ora è difficile: il suo club alza le richieste! Il tecnico biancoceleste Sarri adesso… Le ultime

Sarri ha la necessità di modellare la Lazio secondo la propria idea di calcio, ma la rosa attuale è ancora lontana da quell’identità. Una delle urgenze principali riguarda la mezzala: i numerosi infortuni hanno costretto il tecnico toscano a reintegrare Toma Basic, rimasto ai margini per oltre un anno. Inaspettatamente, il croato ha risposto con impegno e buone prestazioni, ma non basta.

Il centrocampo biancoceleste ha bisogno di un giocatore d’inserimento, capace di garantire equilibrio e qualche gol. Belahyane non è un interprete naturale del ruolo, Vecino rientra da un lungo stop e resta un’incognita sul piano fisico, mentre Dele-Bashiru è ancora fermo ai box. Nonostante la fiducia di Fabiani, appare difficile che Sarri riesca a trasformarlo in un Loftus-Cheek a sua immagine.

Il tecnico continua a chiedere con forza una mezzala, e la società dovrà muoversi. In estate Giovanni Fabbian era tra i profili più seguiti, ma il Bologna oggi ne valuta il cartellino a cifre elevate. Così potrebbe tornare d’attualità un vecchio pallino di Sarri: Ivan Ilic, già richiesto nella sua prima esperienza alla Lazio e ora ai margini del progetto tecnico del Torino.

