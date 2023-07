Calciomercato Lazio, ora c’è l’extra budget Milinkovic: Sarri vuole Zielinski e pure lui

Calciomercato Lazio, ora Sarri vuole qualcosa in più: Zielinski e uno sforzo per prendere anche lui. Ceduto Milinkovic, Lotito deve comprare

Ultimata la cessione di Sergej Milinkovic-Savic all’Al-Hilal, il calciomercato Lazio dovrà necessariamente passare alle entrate.

Sarri su questo ha le idee chiare: vuole il suo pupillo Zielinski, anche in lui in scadenza di contratto nel 2024. Con 20 milioni al Napoli, affare possibile: il tecnico ha già ottenuto la disponibilità del polacco. Poi il Comandante chiede uno sforzo in più per Berardi, visto che il budget per il mercato è aumentato. E insiste per Torreira e Pellegrini. Lo riporta Repubblica.