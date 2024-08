Calciomercato Lazio, un ex obiettivo pronto al trasferimento

Calciomercato Lazio, un ex obiettivo dei biancocelesti vicino al trasferimento: non sarà convocato per la prima giornata?

Lazar Samardzic, ex obiettivo del calciomercato Lazio, è sempre più vicino all’Atalanta. Come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista serbo potrebbe non essere convocato da Runjaic, tecnico dell’Udinese, per la partita contro il Bologna.

L’Atalanta sta lavorando per chiudere l’accordo con i friulani, spingendo per trovare l’intesa, che si avvicina sempre di più, sempre secondo Romano. Lo stesso vale per il calciatore per quanto riguarda gli accordi personali.