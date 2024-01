Calciomercato Lazio, ex Juve si propone a Sarri: ecco la risposta del Comandante. Le ultime

Il calciomercato Lazio in questi ultimi giorni di mercato vaglia il panorama internazionale alla ricerca di un rinforzo. Tra i tanti nomi emersi c’è anche quello di Federico Bernardeschi. Il calciatore vuole tornare in Italia ed è stato offerto anche a Juve e Roma.

Ha un ingaggio pesante, ma può arrivare in prestito per sei mesi con una riduzione importante. Come riporta Il Corriere dello Sport, Sarri avrebbe dato l’assenso all’arrivo, in estate non lo considerava completamente adatto al piano di mercato. Oggi le cose sembrano un po’ cambiate.