Calciomercato Lazio, al lavoro per PIAZZARE gli esuberi: uno di loro NON ha attratto interessi

Calciomercato Lazio, il club capitolino è sempre al lavoro per piazzare gli esuberi entro la fine del mese. Ma uno di loro non ha offerte

Sull’edizione odierna de Il Messaggero si fa il punto sul calciomercato Lazio in uscita, con i biancocelesti che hanno bisogno di cedere per liberare spazio in rosa a nuovi over 22.

Tra i nomi in uscita resta quello dell’esterno albanese Elseid Hysaj, che non ha spazio nell’undici di Baroni. Il giocatore ex Napoli, al momento, non è però riuscito ad attrarre alcun interesse su di lui.