Calciomercato Lazio, Fabiani PROVA a piazzare gli esuberi: le ULTIME sui giocatori che non rientrano nei piani della società

Il calciomercato Lazio è molto attivo non solo in entrata, ma anche in uscita. Infatti, come riportato da Il Messaggero, il club biancoceleste sta cercando di piazzare gli esuberi che non rientrano più nei piani della società.

Tra questi ci sono Marcos Antonio, per il quale è stato trovato un accordo con il San Paolo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro, Fares e André Anderson, entrambi rientrati a Roma, e Cancellieri, che è finito nel mirino del Rennes.