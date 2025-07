Calciomercato Lazio, pantano esuberi: loro 3 non vogliono andarsene per un motivo. Questi giocatori rischiano di complicare le cose

Con il mercato in entrata bloccato, la priorità assoluta per la Lazio in questa sessione estiva è una sola: riuscire a cedere gli esuberi. La società deve cercare a tutti i costi di liberarsi di quei giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico, un’operazione complessa che si scontra con ostacoli contrattuali ed economici di non facile risoluzione. La missione è alleggerire il monte ingaggi e fare cassa, ma la strada è in salita.

I nomi sul mercato: Basic, Fares e Kamenovic

I principali indiziati a lasciare Formello sono tre giocatori con una situazione contrattuale simile. Si tratta di Toma Basic, Mohamed Fares e Dimitrije Kamenovic. Tutti e tre hanno un contratto in scadenza nel 2026, ma al momento rappresentano un peso per le casse del club. Basic, nonostante sia sul mercato, si sta comunque allenando regolarmente con il gruppo nel ritiro estivo, in attesa di una sistemazione che tarda ad arrivare.

Il nodo ingaggi: l’ostacolo principale alla cessione

Il problema fondamentale che blocca la loro partenza è di natura economica. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, tutti e tre i giocatori accetterebbero di trasferirsi solo di fronte a un’offerta che garantisca loro lo stesso stipendio che percepiscono attualmente alla Lazio. Nello specifico, si tratta di 1,6 milioni netti per Basic, un milione per Fares (che ha qualche interessamento dalla Grecia) e 600 mila euro per Kamenovic. Cifre che rendono difficile trovare acquirenti disposti a investire.

Una corsa contro il tempo: il rischio di rimanere a libro paga

Queste situazioni si trasformano tipicamente in occasioni di fine agosto, quando i club cercano rinforzi a basso costo. La Lazio dovrà fare uno sforzo per agevolare le loro uscite, ma il rischio concreto è che nessuno di loro trovi una sistemazione adeguata. La possibilità di vederli arrivare a scadenza di contratto, rimanendo a libro paga del club fino al 2026, è purtroppo molto alta, rappresentando un problema che la società si trascina da tempo.