Calciomercato Lazio, anche esposito per il ruolo di vice Immobile

Calciomercato Lazio, per l’attacco spunta anche il nome di Esposito: il ragazzo, di proprietà dell’Inter, è in forza al Basilea

Un giocatore giovane, che possa sposarsi con le caratteristiche di Immobile ma che sappia anche sostituirlo in caso di necessità. Sono queste le caratteristiche tracciate da Sarri per il vice Ciro e, tra i tanti profili corrispondenti, c’è anche quello di Esposito.

Come riportato da Il Giornale, il ragazzo è attualmente in forza al Basilea in prestito dall’Inter, ma l’esperienza svizzera non lo sta esaltando e sono numerosi i club che lo starebbero seguendo. Oltre a Sassuolo ed Atalanta, c’è appunto la Lazio…